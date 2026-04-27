Мобилизация 1,6 миллиона человек, которые еще не воевали, позволила бы наладить ротацию, – Решетилова
В Украине насчитывается около 1,6 миллиона человек, которые потенциально могут присоединиться к рядам ВСУ. По оценкам Министерства обороны, это позволило бы наладить полноценную ротацию военных.
Об этом заявила военный омбудсмен Ольга Решетилова в интервью "Украинской правде".
Как мобилизация могла бы решить проблемы ротаций?
По подсчетам Министерства обороны, 1,6 миллиона человек – это те люди, которые могут сейчас пополнить войско. Очевидно, что тогда могла бы происходить ротация,
– подчеркнула она.
Решетилова отметила, что государство сейчас пытается найти эффективный подход к коммуникации с гражданами, которые пока не участвуют в обороне страны.
Она подчеркнула, что вопрос ответственности лежит не только на силовых структурах или военном руководстве. По ее словам, к этому процессу должны активно участвовать также медиа и общественный сектор, чтобы "помогать правильно отстроить эту коммуникацию".
Решетилова предложила четкие сроки службы для мобилизованных
По словам Решетиловой, новобранцам необходимо сразу определять четкие сроки службы – ориентировочно 2 – 3 года. Она отметила, что такая определенность может повысить готовность граждан участвовать в армии.
Она отметила, что в Украине существует кризис мобилизации и проблемы с коммуникацией между государством и обществом.