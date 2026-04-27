Онлайн Редакция Вакансии Контакты Игры Гороскоп
24 Канал Новости Украины Мобилизация 1,6 миллиона человек, которые еще не воевали, позволила бы наладить ротацию, – Решетилова
27 апреля, 14:41
2

Сергей Попович
Основные тезисы
  • В Украине есть около 1,6 миллиона человек, которые могут быть мобилизованы для ротации военных.
  • Ольга Решетилова отметила, что для эффективной мобилизации важна коммуникация государства с гражданами с участием медиа и общественного сектора.

В Украине насчитывается около 1,6 миллиона человек, которые потенциально могут присоединиться к рядам ВСУ. По оценкам Министерства обороны, это позволило бы наладить полноценную ротацию военных.

Об этом заявила военный омбудсмен Ольга Решетилова в интервью "Украинской правде".

Как мобилизация могла бы решить проблемы ротаций?

По подсчетам Министерства обороны, 1,6 миллиона человек – это те люди, которые могут сейчас пополнить войско. Очевидно, что тогда могла бы происходить ротация, 
– подчеркнула она.

Решетилова отметила, что государство сейчас пытается найти эффективный подход к коммуникации с гражданами, которые пока не участвуют в обороне страны.

Она подчеркнула, что вопрос ответственности лежит не только на силовых структурах или военном руководстве. По ее словам, к этому процессу должны активно участвовать также медиа и общественный сектор, чтобы "помогать правильно отстроить эту коммуникацию".

Решетилова предложила четкие сроки службы для мобилизованных

  • По словам Решетиловой, новобранцам необходимо сразу определять четкие сроки службы – ориентировочно 2 – 3 года. Она отметила, что такая определенность может повысить готовность граждан участвовать в армии.

  • Она отметила, что в Украине существует кризис мобилизации и проблемы с коммуникацией между государством и обществом.

