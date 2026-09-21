Режиссера монтажа телеканала "Интер" мобилизовали прямо возле офиса в Киеве

Сотрудника "Интер" мобилизовали прямо возле главной студии телеканала в Киеве. В сети появились кадры, на которых полицейские и военнослужащие ТЦК заталкивают мужчину в машину.

На появившиеся в сети кадры отреагировали в Киевском городском ТЦК и СП. Там заявляют, что действия военнослужащих и полицейских во время задержания были законными.

Как в ТЦК объяснили задержание сотрудника "Интера"?

Киевский ТЦК пояснил, что полиция в составе группы оповещения задержала режиссера монтажа ООО "Телестудия "Служба информации", который находился в розыске за нарушение требований законодательства.

В военкомате отметили, что на момент задержания у мужчины не было оформленной отсрочки от мобилизации, и он подлежал призыву.

Там также подчеркнули, что ни сам сотрудник, ни его работодатель не оформили своевременно бронирование или отсрочку.

Мобилизация сотрудника "Интер": смотрите видео

Напомним, ранее во Львове разразился скандал из-за видео, на котором сотрудник ТЦК силой схватил женщину и посадил ее на клумбу возле дома.

Находившийся рядом полицейский пытался остановить военнослужащего.

Во Львовском областном ТЦК заявили, что распространенное видео показывает лишь часть конфликта. По версии ведомства, во время проверки документов военнообязанный начал убегать и забежал в подъезд. Женщина якобы пыталась заблокировать вход в дом и распылила слезоточивый газ в сторону военных.

В Нацполиции Львовской области начали служебное расследование по поводу действий или возможного бездействия полицейского, входившего в состав группы оповещения.

Обстоятельства применения силы в отношении женщины также проверяются.