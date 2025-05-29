Об этом рассказывает 24 Канал з ссылкой на комментарий начальника отдела воинского учета и бронирования Житомирского областного ТЦК Виктора Полторакина.

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Военнообязанным пригрозили штрафами и розыском

Уже с 6 июня часть военнообязанных могут автоматически подать в розыск, если они не обновят свой медицинский статус до 5 июня. Речь идет о мужчинах, которые имеют отметку "ограниченно годен" или "непригоден в мирное время".

Если не пришел – будет штраф. И будет розыск,

– объяснил Виктор Полторакин.

Лиц, которые проигнорируют требование пройти повторную ВВК, могут оштрафовать минимум на 17 000 гривен. Но это не все, ведь по аналогии с обновлением военно-учетных данных, система может автоматически внести таких мужчин в розыск.

Военнообязанные могут проверить свой статус в военном билете или в приложении "Резерв+". Если там указано "ограниченно годный", необходимо повторно пройти медосмотр – иначе можно потерять бронь и получить штраф или даже вызов в ТЦК через полицию.