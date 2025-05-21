Об этом рассказывает 24 Канал. Министерство обороны напоминает, что все военнообязанные мужчины в возрасте от 25 до 60 лет, которых ранее признали ограниченно годными, должны до 5 июня 2025 года повторно пройти военно-врачебную комиссию (ВВК).
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Кто обязан пройти ВВК
В случае игнорирования требования – полиция может задерживать и доставлять нарушителей в ТЦК.
Повторный медосмотр должны пройти граждане, которые:
- до 4 мая 2024 года были признаны ограниченно годными;
- не обновляли заключение ВВК более 12 месяцев;
- имеют изменения в состоянии здоровья (например, после госпитализации или серьезного заболевания).
Как получить направление
Получить направление можно:
- самостоятельно в ТЦК;
- через электронную систему "Резерв+";
- или во время проверки документов на улице, если окажется, что человек до сих пор не обновил заключение ВВК.
- Далее нужно обратиться в определенную комиссию (при ТЦК, в военном госпитале или больнице), имея при себе документы: паспорт, военный билет, медицинские справки, предварительное заключение ВВК.
Что будет, если не пройти ВВК до 5 июня
Если человек не пройдет повторный осмотр в определенный срок:
- ТЦК передает данные в Нацполицию;
- полиция может задержать гражданина и доставить в ТЦК;
- будет наложен административный штраф – от 17 000 до 25 500 гривен;
- медицинский осмотр все равно придется пройти, даже после срока.
В Минобороны призывают не медлить и ответственно относиться к требованиям закона.