Про це розповідає 24 Канал. Міністерство оборони нагадує, що усі військовозобов’язані чоловіки віком від 25 до 60 років, яких раніше визнали обмежено придатними, мають до 5 червня 2025 року повторно пройти військово-лікарську комісію (ВЛК).

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Хто зобов’язаний пройти ВЛК

У разі ігнорування вимоги – поліція може затримувати та доставляти порушників до ТЦК.

Повторний медогляд мають пройти громадяни, які:

до 4 травня 2024 року були визнані обмежено придатними;

не оновлювали висновок ВЛК понад 12 місяців;

мають зміни у стані здоров’я (наприклад, після госпіталізації або серйозного захворювання).

Як отримати направлення

Отримати направлення можна:

самостійно в ТЦК;

через електронну систему "Резерв+";

або під час перевірки документів на вулиці, якщо виявиться, що людина досі не оновила висновок ВЛК.

Далі потрібно звернутися до визначеної комісії (при ТЦК, у військовому госпіталі або лікарні), маючи при собі документи: паспорт, військовий квиток, медичні довідки, попередній висновок ВЛК.

Що буде, якщо не пройти ВЛК до 5 червня

Якщо людина не пройде повторний огляд у визначений термін:

ТЦК передає дані до Нацполіції;

поліція може затримати громадянина та доставити до ТЦК;

буде накладено адміністративний штраф – від 17 000 до 25 500 гривень;

медичний огляд усе одно доведеться пройти, навіть після строку.

У Міноборони закликають не зволікати та відповідально ставитися до вимог закону.