Про це розповідає 24 Канал. Міністерство оборони нагадує, що усі військовозобов’язані чоловіки віком від 25 до 60 років, яких раніше визнали обмежено придатними, мають до 5 червня 2025 року повторно пройти військово-лікарську комісію (ВЛК).
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Хто зобов’язаний пройти ВЛК
У разі ігнорування вимоги – поліція може затримувати та доставляти порушників до ТЦК.
Повторний медогляд мають пройти громадяни, які:
- до 4 травня 2024 року були визнані обмежено придатними;
- не оновлювали висновок ВЛК понад 12 місяців;
- мають зміни у стані здоров’я (наприклад, після госпіталізації або серйозного захворювання).
Як отримати направлення
Отримати направлення можна:
- самостійно в ТЦК;
- через електронну систему "Резерв+";
- або під час перевірки документів на вулиці, якщо виявиться, що людина досі не оновила висновок ВЛК.
- Далі потрібно звернутися до визначеної комісії (при ТЦК, у військовому госпіталі або лікарні), маючи при собі документи: паспорт, військовий квиток, медичні довідки, попередній висновок ВЛК.
Що буде, якщо не пройти ВЛК до 5 червня
Якщо людина не пройде повторний огляд у визначений термін:
- ТЦК передає дані до Нацполіції;
- поліція може затримати громадянина та доставити до ТЦК;
- буде накладено адміністративний штраф – від 17 000 до 25 500 гривень;
- медичний огляд усе одно доведеться пройти, навіть після строку.
У Міноборони закликають не зволікати та відповідально ставитися до вимог закону.