По мнению Шмыгаля, оно должно сделать все, чтобы система в Вооруженных силах была сориентирована на украинского воина. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на заявление перед голосованием по его назначению новым министром обороны.

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Что сказал Шмыгаль о мобилизации в Украине?

Во время доклада перед назначением на должность министра обороны Шмыгаль заявил, что качественное управление в армии, доверие к командирам, руководящего состава украинских Вооруженных сил является приоритетом.

А также основой того, что люди не будут бояться идти в ВСУ и не будет необходимости в силовом варианте мобилизации.

В общем мы слышим об определенных случаях, но мобилизация в Украине происходит по плану, и очень много людей сегодня приходят в Вооруженные силы защищать свою Родину. Задача Министерства обороны – сделать все, чтобы эти люди были обеспечены,

– пояснил Шмыгаль.

Напомним, что Владимир Зеленский внес в Верховную Раду проект постановления о назначении Дениса Шмыгаля министром обороны Украины. В четверг, 17 июля, соответствующее решение поддержали 267 народных депутатов. На этой должности экс-премьер-министр заменил Рустема Умерова.