На думку Шмигаля, воно повинне зробити все, щоб система в Збройних силах була зорієнтована на українського воїна. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на заяву перед голосування щодо його призначення новим міністром оборони.

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Що сказав Шмигаль про мобілізацію в Україні?

Під час доповіді перед призначенням на посаду міністра оборони Шмигаль заявив, що якісне управління в армії, довіра до командирів, керівного складу українських Збройних сил є пріоритетом.

А також основою того, що люди не будуть боятися йти в ЗСУ й не буде потреби в силовому варіанті мобілізації.

Загалом ми чуємо про певні випадки, але мобілізація в Україні відбувається за планом, і дуже багато людей сьогодні приходять до Збройних сил захищати свою Батьківщину. Завдання Міністерства оборони – зробити все, щоб ці люди були забезпечені,

– пояснив Шмигаль.

Нагадаємо, що Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради проєкт постанови про призначення Дениса Шмигаля міністром оборони України. У четвер, 17 липня, відповідне рішення підтримали 267 народних депутатів. На цій посаді експрем'єр-міністр замінив Рустема Умєрова.