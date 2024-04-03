Главнокомандующий Вооруженных Сил Александр Сырский в своем интервью заявлял, что мобилизованные не попадают сразу на фронт. по его словам, подавляющее большинство этих лиц прибывают в учебные воинские части и центры, передает 24 Канал.

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Обучение длится от месяца

Начальник службы связей с общественностью Командования Сухопутных войск ВСУ подполковник Владимир Фитьо также объяснял, что визит в ТЦК не означает вступление в ВСУ или непосредственную отправку на фронт. По его словам, обучение длится от месяца.

Человек предоставляет свои учетные данные, и если по состоянию здоровья и его специальности на данный момент он сейчас нужен, то его могут мобилизовать по тому направлению, который формируется. По учетным специальностям, это зависит от потребностей, которые на данный момент есть,

– отметил Фитьо.

Летом 2023 года было принято решение не допускать на передовую мужчин без военного опыта.

Срок подготовки мобилизованных военных-десантников составляет 1 – 2 месяца. Об этом рассказывал заместитель начальника штаба Командования Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины полковник Виктор Люльчак.

Руководитель Кременчугского ТЦК полковник Роман Сушко зато утверждал, что обучение после мобилизации длится 2 – 3 месяца.

Мы всех призванных направляем в учебные центры. А там уже после прохождения подготовки их распределяют дальше. Обычно они там находятся 2-3 месяца,

– сказал Сушко.

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