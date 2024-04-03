Головнокомандувач Збройних Сил Олександр Сирський у своєму інтерв'ю заявляв, що мобілізовані не потрапляють одразу на фронт.За його словами, переважна більшість цих осіб прибувають до навчальних військових частин та центрів, передає 24 Канал.

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Навчання триває від місяця

Начальник служби зв’язків з громадськістю Командування Сухопутних військ ЗСУ підполковник Володимир Фітьо також пояснював, що візит до ТЦК не означає вступ до ЗСУ чи безпосередню відправку на фронт. За його словами, навчання триває від місяця.

Людина надає свої облікові дані, і якщо за станом здоров’я та її фахом на цей момент вона зараз потрібна, то її можуть мобілізувати за тим напрямком, який формується. Щодо облікових спеціальностей, це залежить від потреб, які на цю мить є,

– наголосив Фітьо.

Улітку 2023 року було ухвалили рішення не допускати на передову чоловіків без військового досвіду.

Строк підготовки мобілізованих військових-десантників складає 1 – 2 місяці. Про це розповідав заступник начальника штабу Командування Десантно-штурмових військ Збройних сил України полковник Віктор Люльчак.

Керівник Кременчуцького ТЦК полковник Роман Сушко натомість стверджував, що навчання після мобілізації триває 2 – 3 місяці.

Ми всіх призваних направляємо у навчальні центри. А там уже після проходження підготовки їх розподіляють далі. Зазвичай вони там перебувають 2−3 місяці,

– сказав Сушко.

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