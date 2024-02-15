Теряем время, – майор ВСУ предположил, сколько украинцев можно мобилизовать

В Украине продолжается полномасштабная война. Чтобы победить российского врага, нужна мобилизация.

Об этом в разговоре с 24 Каналом отметил майор ВСУ Егор Чечеринда. Он предположил, сколько можно мобилизовать украинцев.

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Сколько людей надо армии

Украина работает над законопроектом о мобилизации уже длительное время, подчеркнул Чечеринда. Зато враг использует этот период для обучения.

"За эти два года их армия стала профессиональной. Надо осознать, что по ту сторону фронта воюют не дураки", – подчеркнул он.

Нашему войску нужны люди. Военнослужащий предположил, что по крайней мере около 10 тысяч человек можно мобилизовать из каждой области.

Учитывая масштабы нашей страны, если рассмотреть области и отбросить оккупированные регионы, остается 23. 250 тысяч (нужно в армии – 24 Канал) – значит по 10 тысяч человек из каждого региона. Я думаю, это то количество людей, которое можно мобилизовать за несколько месяцев. У нас достаточно большая страна и достаточно патриотических, военнообязанных людей,

– сказал Чечеринда.

Вместе с этим он вспомнил и уклонистов, которые незаконно пересекли украинскую границу. Майор ВСУ назвал их де-факто преступниками.

"У нас, к сожалению, исчез этот патриотический тезис, что мужчина должен защитить семью, город, государство. У нас перестало быть модно защитником. В отдельных случаях есть. Но нет общенационального духа. Зато модно быть уклонистом. Я вижу видео как вести себя на ВВК, как переплыть Тису, сколько заплатить за справку. Уклонение – это преступление в условиях войны", – подчеркнул он.

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