Оповещение может происходить в транспорте, это не нарушение, – глава Киевского ТЦК

В Киевском городском ТЦК заявили, что оповещение населения может происходить в общественном транспорте, и это не является нарушением. Также ТЦК имеют право прийти по месту жительства или работы.

Об этом сообщают Новости.LIVE.

Могут ли ТЦК заходить в общественный транспорт?

Временно исполняющий обязанности Киевского городского ТЦК Валерий Кравченко заявил, что оповещение населения может проводиться в общественных местах, в частности транспорте, а также по месту жительства или работы. Это может происходить и в рамках розыскных мероприятий, которые реализуются совместно с военными и правоохранительными структурами в условиях военного положения.

Кравченко также отметил, что не видит нарушений в действиях работников ТЦК, в частности в общественных местах, и добавил, что подобные мероприятия проводятся в рамках действующего законодательства.

