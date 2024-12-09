Министр внутренних дел Игорь Клименко рассказал, что ТЦК имеет все полномочия самостоятельно проверять документы. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на РБК-Украина.

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Должна ли полиция работать с ТЦК

Клименко говорит, что несмотря на полномочия ТЦК, Нацполиция обращается с официальными запросами и просит, чтобы работников территориальных центров комплектования сопровождали.

По его словам, полиция следит за тем, чтобы права граждан и правопорядок не нарушались. А освещение единичных случаев нарушений только вносит вклад в "немобилизацию".

И люди начинают достаточно агрессивно реагировать. В некоторых случаях они правы – есть превышение полномочий с той или иной стороны, но это единичные случаи,

– говорит Клименко.

Он также добавил, что в последнее время таких случаев нет, а военная служба правопорядка и военное командование работают над тем, чтобы минимизировать их.

Клименко отметил, что нужно обращать внимание на каждый регион и на возможности каждого подразделения ТЦК выполнять свои функции и из этого делать выводы, должна ли полиция работать с территориальными центрами комплектования. Однако, по его мнению, ТЦК имеет соответствующие полномочия и может работать самостоятельно.