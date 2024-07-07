После 16 июля ТЦК будут направлять повестки по почте: адвокат указала на нюансы

С 16 июля военнообязанные, которые не обновили данные, начнут получать повестки по почте. В таком случае они будут считаться врученными даже в случае отказа.

Об этом рассказала адвокат Екатерина Анищенко. В случае неявки после нескольких повесток лицу грозит административное задержание.

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Повестки будут присылать по почте

Екатерина Анищенко рассказала, что с 16 июля ТЦК будет направлять повестки на последнее известное место регистрации военнообязанного, который не обновил данные. И такая повестка будет считаться врученной, потому что она отправлена на последний известный адрес.

Даже если адресат не получил или отказался получать документ, то она все равно будет считаться врученной. В таком случае ТЦК снова пришлют лицу еще одну повестку.

После неполучения двух повесток ТЦК может обратиться в полицию с просьбой осуществить административное задержание. Это означает, что участковый работник полиции имеет право приехать по последнему известному адресу, если человек там находится, то его могут задержать и доставить в ТЦК с целью принудительной постановки на воинский учет,

– указала адвокат.

К слову, если человек не явится по повестке, то ему грозит штраф. За первое правонарушение с граждан взыщут от 17 000 до 25 000 гривен, а с должностных лиц и юридических лиц – от 34 000 до 59 500 гривен. Кроме этого, суд может ограничить право на управление транспортным средством.