Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на законодательство, в частности на Закон Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации" и приказ Министерства обороны "Об утверждении изменений в Положение о военно-врачебной экспертизе в Вооруженных силах Украины".

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С какими болезнями глаз человек непригоден к службе

Согласно новым правилам, во время военного положения не могут мобилизовать мужчин в возрасте 18 – 25 лет, которые имеют инвалидность, отсрочку по семейным обстоятельствам или из-за обучения. Но есть несколько болезней, с которыми человек не обязательно получает инвалидность, но не является пригодным к службе. Такие заболевания могут существенно ограничить или сделать невозможным его участие в боевых действиях.

Речь идет о таких болезнях органов зрения:

выраженные анатомические недостатки век, орбиты, конъюнктивы со значительными нарушениями зрительных или двигательных функций на обоих глазах;

резко выраженные болезни всех частей глаза и его придаточного аппарата на обоих глазах, с частыми обострениями или снижением зрительных функций, что прогрессирует (рубцы, помутнение, дегенеративные изменения, катаракта, болезни зрительного нерва и т.д.);

отслоение и разрыв сетчатки любой этиологии на обоих глазах;

глаукома в тяжелой стадии на обоих глазах;

стойкий паралич двигательных мышц глазного яблока при наличии диплопии;

близорукость или дальнозоркость любого глаза в одном из меридианов более 12,0 диоптрий или астигматизм любого вида с разницей рефракции в двух главных меридианах более 6,0 диоптрий;

острота зрения одного глаза ниже 0,1 или его слепоту;

слепота одного или обоих глаз и отсутствие одного или обоих глазных яблок.

А также человека нельзя мобилизовать, если он имеет следующие заболевания позвоночника и спины:

болезни позвоночника (дорсопатии) и их последствия М40-М54;

кифоз и лордоз, сколиоз, остеохондроз позвоночника;

спондилолиз, спондилолистез, поражение межпозвоночных дисков, другие дорсопатии;

травмы позвоночника, спинного мозга, кровеносных сосудов, нервных сплетений и периферических нервов S22, S24, S25, S32;

переломы позвоночника на любом уровне;

перелом позвонка, дуги позвонка, остистого, поперечного отростка, вывих, подвывих позвонка, разрыв межпозвоночного диска;

разрыв, сдавление, сотрясение, отек и кровоизлияние спинного мозга;

прогрессирующий туберкулез позвоночника, костей и суставов, сопровождающийся расстройством функций, наличием парезов, параличей, а также наплывных абсцессов и свищей.

активный ограниченный туберкулез позвоночника, костей и суставов, мочеполовых органов, другой внелегочной локализации в стадии угасания без наплывных абсцессов и свищей;

деформирующий спондилез и межпозвонковый остеохондроз шейного отдела позвоночника, сопровождающихся функциональной нестабильностью II-III стадий (смещение тел позвонков более 3 мм во время функциональных проб) и вертебробазилярной недостаточностью;

деформирующий спондилез и межпозвонковый остеохондроз грудного и поясничного отделов позвоночника, сопровождающиеся глубокими пара- и тетрапарезами с нарушениями функций сфинктеров, с синдромом бокового амиотрофического склероза, а также полиомиелитным, каудальным, сосудистым, компрессионным, выраженным болевым синдромом и статокоординаторными нарушениями после длительного (не менее трех месяцев) стационарного лечения без стойкого клинического эффекта;

фиксированные искривления позвоночника (кифозы, сколиозы IV степени) с резкой деформацией грудной клетки (реберный горб и прочее) и значительным нарушением функции внешнего дыхания III степени по рестриктивному типу.

Также в армию нельзя призывать люди, которая имеет тяжелые формы артритов, если они влияют на опорно-двигательную систему.

К слову, мужчины с инвалидностью, которые имели статус ограниченно годных до 4 апреля 2025 года должны повторно пройти ВВК до 5 июня 2025 года включительно, чтобы подтвердить непригодность к службе.