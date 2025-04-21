Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на законодавство, зокрема на Закон України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" та наказ Міністерства оборони "Про затвердження змін до Положення про військово-лікарську експертизу в Збройних силах України".

Дивіться також Чи може ВЛК просити людину особисто віднести папери до ТЦК

З якими хворобами очей людина непридатна до служби

Згідно з новими правилами, під час воєнного стану не можуть мобілізувати чоловіків віком 18 – 25 років, які мають інвалідність, відстрочку за сімейними обставинами або через навчання. Але є кілька хвороб, з якими людина не обов'язково отримує інвалідність, але не є придатною до служби. Такі захворювання можуть суттєво обмежити або унеможливити її участь у бойових діях.

Йдеться про такі хвороби органів зору:

виражені анатомічні вади повік, орбіти, кон’юнктиви зі значними порушеннями зорових або рухових функцій на обох очах;

різко виражені хвороби усіх частин ока та його придаткового апарату на обох очах, з частими загостреннями або зниженням зорових функцій, що прогресує (рубці, помутніння, дегенеративні зміни, катаракта, хвороби зорового нерва тощо);

відшарування і розрив сітківки будь-якої етіології на обох очах;

глаукома у важкій стадії на обох очах;

стійкий параліч рухових м’язів очного яблука за наявності диплопії;

короткозорість або далекозорість будь-якого ока в одному з меридіанів понад 12,0 діоптрій або астигматизм будь-якого виду з різницею рефракції у двох головних меридіанах понад 6,0 діоптрій;

гострота зору одного ока нижче 0,1 або його сліпоту;

сліпота одного або обох очей та відсутність одного чи обох очних яблук.

А також людину не можна мобілізувати, якщо вона має наступні захворювань хребта й спини:

хвороби хребта (дорсопатії) та їхні наслідки М40-М54;

кіфоз та лордоз, сколіоз, остеохондроз хребта;

спондилоліз, спондилолістез, ураження міжхребцевих дисків, інші дорсопатії;

травми хребта, спинного мозку, кровоносних судин, нервових сплетінь та периферичних нервів S22, S24, S25, S32;

переломи хребта на будь-якому рівні;

перелом хребця, дуги хребця, остистого, поперечного відростка, вивих, підвивих хребця, розрив міжхребцевого диска;

розрив, здавлення, струс, набряк і крововилив спинного мозку;

прогресувальний туберкульоз хребта, кісток і суглобів, що супроводжується розладом функцій, наявністю парезів, паралічів, а також напливних абсцесів та нориць.

активний обмежений туберкульоз хребта, кісток і суглобів, сечостатевих органів, іншої позалегеневої локалізації в стадії згасання без напливних абсцесів і нориць;

деформувальний спондильоз та міжхребцевий остеохондроз шийного відділу хребта, що супроводжуються функціональною нестабільністю II-III стадій (зміщення тіл хребців понад 3 мм під час функціональних проб) та вертебробазилярною недостатністю;

деформувальний спондильоз та міжхребцевий остеохондроз грудного й поперекового відділів хребта, що супроводжуються глибокими пара- та тетрапарезами з порушеннями функцій сфінктерів, із синдромом бокового аміотрофічного склерозу, а також поліомієлітним, каудальним, судинним, компресійним, вираженим больовим синдромом та статокоординаторними порушеннями після тривалого (не менше трьох місяців) стаціонарного лікування без стійкого клінічного ефекту;

фіксовані викривлення хребта (кіфози, сколіози IV ступеня) з різкою деформацією грудної клітки (реберний горб та інше) та значним порушенням функції зовнішнього дихання III ступеня за рестриктивним типом.

Також до армії не можна призивати люди, яка має важкі форми артритів, якщо вони впливають на опорно-рухову систему.

До слова, чоловіки з інвалідністю, які мали статус обмежено придатних до 4 квітня 2025 року повинні повторно пройти ВЛК до 5 червня 2025 року включно, щоб підтвердити непридатність до служби.