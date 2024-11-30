Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на постановление правительства №1362.

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Правительство добавило новые профессии в перечень для бронирования

Так, согласно документу бронирование от мобилизации смогут получить военнообязанные, занимающие должности протезистов-ортезистов, техников-протезистов-ортезистов, инженеров-технологов-протезистов, инженеров-протезистов, механиков протезно-ортопедических изделий.

Однако для бронирования они должны подпадать под условие: выполнение ими не менее 50% нормы рабочего времени в течение последних трех месяцев перед бронированием.

Также в постановлении указано, что военнообязанным работникам критически важных предприятий должна быть начислена ежемесячная заработная плата в течение срока, на который предоставлена отсрочка от призыва. Во всех забронированных заработная плата должна достигать от 20 тысяч гривен. Однако это не касается коммунальных и государственных учреждений.

Кроме того, бизнес, реализующий гуманитарные проекты за средства международных партнеров, должен соответствовать новым критериям, утвержденным Министерством реинтеграции.