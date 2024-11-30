Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на постанову уряду №1362.

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Уряд додав нові професії у перелік для бронювання

Так, згідно з документом бронювання від мобілізації зможуть отримати військовозобов'язані, які обіймають посади протезистів-ортезистів, техніків-протезистів-ортезистів, інженерів-технологів-протезистів, інженерів-протезистів, механіків протезно-ортопедичних виробів.

Однак для бронювання вони мають підпадати під умову: виконання ними не менш як 50% норми робочого часу протягом останніх трьох місяців перед бронюванням.

Також у постанові вказано, що військовозобов’язаним працівникам критично важливих підприємств повинна бути нарахована щомісячна заробітна плата протягом строку, на який надано відстрочку від призову. У всіх заброньованих заробітна плата повинна сягати від 20 тисяч гривень. Проте це не стосується комунальних та державних установ.

Крім того, бізнес, що реалізує гуманітарні проєкти за кошти міжнародних партнерів, повинен відповідати новим критеріям, затвердженим Міністерством реінтеграції.