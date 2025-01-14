Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на слова заместителя начальника РТЦК и СП в Киеве Ларисы Козак на пресс-конференции Интерфакс-Украина.

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Как происходит задержание граждан за неповиновение

Лариса Козак объяснила, что в Украине на законодательном уровне нормативно постановлением Кабинета Министров разрешено сотрудникам полиции в составе групп оповещения и сотрудникам военнослужащим ТЦК и социальной поддержки осуществлять розыск граждан, которые уклоняются от установленных прав воинского учета и воинской обязанности.

Соответствующее положение охватывает вопросы, как задержание и доставку граждан в помещение ТЦК.

В то же время заместитель начальника РТЦК и СП в Киеве отметила, что если надо прокомментировать действия сотрудников центров комплектования, то надо смотреть полные видео.

Как пояснила Лариса Козак, на практике это происходит так: граждане, которые находятся в розыске, и об этом есть информация. Если действительно установлен факт передачи сообщения в компетентные органы Национальной полиции, этим лицам предлагают добровольно пройти в районный ТЦК и СП для обновления данных или устранения тех препятствий, которые способствовали передаче их в розыск.

В случае, если гражданин оказывает, конечно, неповиновение, я повторяю, или работникам полиции, или сотрудникам ТЦК, об этом есть тоже соответствующая норма в Кодексе Украины об административных правонарушениях, которая позволяет сотруднику полиции осуществить под протокол административное задержание такого гражданина, что имеет определенный срок, то есть до трех часов,

– пояснила представительница РТЦК.

В то же время если гражданин оказывает неповиновение с применением физической силы к военнослужащим, то срок такого задержания может длиться даже трое суток.

"Если мы говорим именно о тех роликах, когда людей, как кажется общественности, насильно помещают в какие-то транспортные средства, то, если разобраться по полной картине, это было неповиновением, это был административный протокол о задержании", – объяснила Козак.

После этого, по словам чиновницы, на человека после доставки в органы Национальной полиции или ТЦК накладывается соответствующее административное взыскание в виде штрафа или санкции статьи, предусмотренной Кодексом Украины об административных задержаниях.

В конце концов, Лариса Козак резюмировала, что, действительно, задержание граждан за неповиновение практикуется, и это один из механизмов законодательного регулирования. Но говорится не о мобилизации, а об устранении нарушений со стороны граждан, которые тем или иным образом игнорируют правила воинского учета.