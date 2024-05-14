Такое мнение 24 Каналу высказал военнослужащий ВСУ и политолог Кирилл Сазонов, отметив, что не идти воевать из-за страха – это нормально. Именно сейчас от украинцев зависит существование нашей страны.
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Нужно серьезно относиться к мобилизации
По словам Сазонова, позиция человека не идти воевать из-за коррупции в стране является неправильной, это можно считать простым оправданием.
Я с большим пониманием отношусь к ребятам, которые мне пишут прямо "я боюсь". Если боишься, старайся быть полезным в тылу. Здесь человек честно признает, а не пытается найти тысячи причин, чтобы что-то рассказать,
– отметил военнослужащий ВСУ.
Сейчас, по словам Сазонова, украинцы не стоят перед вопросом, хорошая ли у нас страна, или нет. Сейчас вопрос – будет она существовать или нет. Россияне давно уже определили для себя, что мы их враги. Даже те, кто бы встречал их в Украине с цветами, не были бы для них "своими".
Или отстаиваем свою страну, живем здесь и строим, как захотим мы, или будем рабами в концлагере. Выбор очень простой,
– отметил военнослужащий ВСУ.
Закон о мобилизации: последние новости
- Представитель Министерства обороны Украины Дмитрий Лазуткин сообщил, что с 18 мая госслужащие категории "Б" и "В" будут бронироваться только на 50%. Госслужащие, которые имеют право на бронирование, все равно должны уточнить свои данные в ТЦК.
- Юрист Дмитрий Дончак сообщил, что Министерство образования и науки Украины считает, что военнообязанного студента во время академического отпуска могут мобилизовать. Однако юрист считает, что поскольку академический отпуск не является отчислением, то лицо продолжает оставаться студентом, следовательно не подлежит мобилизации.
- По закону о мобилизации в Украине, в пользу ВСУ будут изымать транспортные средства, если их во владении лица более двух. Однако будет постановление Кабинета Министров, которое будет определять, что это будет делать суд и только на добровольной основе.