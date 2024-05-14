Таку думку 24 Каналу висловив військовослужбовець ЗСУ та політолог Кирило Сазонов, зауваживши, що не йти воювати через страх – це нормально. Саме зараз від українців залежить існування нашої країни.

Дивіться також Базова військова підготовка стане обов'язковою для чиновників з травня

Потрібно серйозно ставитись до мобілізації

За словами Сазонова, позиція людини не йти воювати через корупцію в країні є неправильною, це можна вважати за просте виправдання.

Я з більшим розумінням ставлюсь до хлопців, які мені пишуть прямо "я боюсь". Якщо боїшся, намагайся бути корисним в тилу. Тут людина чесно визнає, а не намагається знайти тисячі причин, щоб щось розповісти,

– зазначив військовослужбовець ЗСУ.

Зараз, за словами Сазонова, українці не стоять перед питанням, чи хороша в нас країна, чи ні. Зараз питання – існуватиме вона чи ні. Росіяни давно вже визначили для себе, що ми їхні вороги. Навіть ті, хто б зустрічав їх в Україні з квітами, не були б для них "своїми".

Або відстоюємо свою країну, живемо тут й будуємо, як захочемо ми, або будемо рабами в концтаборі. Вибір дуже простий,

– зауважив військовослужбовець ЗСУ.

Закон про мобілізацію: останні новини