Таку думку 24 Каналу висловив військовослужбовець ЗСУ та політолог Кирило Сазонов, зауваживши, що не йти воювати через страх – це нормально. Саме зараз від українців залежить існування нашої країни.
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Потрібно серйозно ставитись до мобілізації
За словами Сазонова, позиція людини не йти воювати через корупцію в країні є неправильною, це можна вважати за просте виправдання.
Я з більшим розумінням ставлюсь до хлопців, які мені пишуть прямо "я боюсь". Якщо боїшся, намагайся бути корисним в тилу. Тут людина чесно визнає, а не намагається знайти тисячі причин, щоб щось розповісти,
– зазначив військовослужбовець ЗСУ.
Зараз, за словами Сазонова, українці не стоять перед питанням, чи хороша в нас країна, чи ні. Зараз питання – існуватиме вона чи ні. Росіяни давно вже визначили для себе, що ми їхні вороги. Навіть ті, хто б зустрічав їх в Україні з квітами, не були б для них "своїми".
Або відстоюємо свою країну, живемо тут й будуємо, як захочемо ми, або будемо рабами в концтаборі. Вибір дуже простий,
– зауважив військовослужбовець ЗСУ.
Закон про мобілізацію: останні новини
- Речник Міністерства оборони України Дмитро Лазуткін повідомив, що з 18 травня держслужбовці категорії "Б" та "В" будуть бронюватися лише на 50%. Держслужбовці, які мають право на бронювання, все одно мають уточнити свої дані в ТЦК.
- Юрист Дмитро Дончак повідомив, що Міністерство освіти і науки України вважає, що військовозобов'язаного студента під час академічної відпустки можуть мобілізувати. Однак юрист вважає, що оскільки академічна відпустка не є відрахуванням, то особа продовжує залишатися студентом, отже не підлягає мобілізації.
- За законом про мобілізацію в Україні, на користь ЗСУ будуть вилучати транспортні засоби, якщо їх у володінні особи понад два. Однак буде постанова Кабінету Міністрів, яка визначатиме, що це буде робити суд і лише на добровільній основі.