Представитель оперативного командования "Запад" Сухопутных войск ВСУ Олег Домбровский рассказал, что темпы мобилизации не могут подвергаться влияниям. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на эфир телемарафона.

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Нужно пополнение Сил обороны

Он отметил, что темпы мобилизации существуют независимо от того, что происходит извне.

Генеральный штаб выполняет плановое задание по мобилизации человеческих ресурсов для пополнения Сил обороны и безопасности для выполнения задач, связанных с отпором и сдерживанием вооруженной агрессии России против Украины,

– добавил он.

По словам военного, эти меры будут происходить непрерывно, пока не будет принято другое решение по мирному урегулированию войны.

В то же время он считает, что на позиции и мнения граждан может влиять что угодно, но задача заключается в том, чтобы создать условия, в которых Украина будет продолжать стоять.