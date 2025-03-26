Речник оперативного командування "Захід" Сухопутних військ ЗСУ Олег Домбровський розповів, що темпи мобілізації не можуть піддаватися впливам. Про це пише 24 Канал із посиланням на етер телемарафону.
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Потрібне поповнення Сил оборони
Він наголосив, що темпи мобілізації існують незалежно від того, що відбувається ззовні.
Генеральний штаб виконує планове завдання щодо мобілізації людських ресурсів для поповнення Сил оборони і безпеки для виконання завдань, які пов'язані з відсіччю і стримуванням збройної агресії Росії проти України,
– додав він.
За словами військового, ці заходи будуть відбуватися безперервно, поки не буде прийнято інше рішення щодо мирного врегулювання війни.
Водночас він вважає, що на позиції і думки громадян може впливати будь-що, але завдання полягає у тому, щоб створити умови, у яких Україна буде продовжувати стояти.