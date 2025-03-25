Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на допис заступниці міністра оборони України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Катерини Черногоренко.

Дивіться також Мобілізація студентів: хто має право на відстрочку, а кого – призвуть

Нові відстрочки в Резерв+

У вівторок, 25 березня, Катерина Черногоренко анонсувала нові відстрочки у застосунку Резерв+.

Готуємо реліз нових відстрочок в Резерв+. Вже завтра,

– ідеться в дописі заступниці міністра.

Більше деталей посадовиця не надала.

Дивіться також ВЛК для обмежено придатних, контракти для 18-річних, призов 50+: якою буде мобілізація в березні

Нагадаємо, що на початку березня стало відомо, що у застосунку Резерв+ з'явилися зміни в електронних направленнях на військово-лікарську комісію. Однак, вказувалося, що це стосуватиметься саме нових направлень, згенерованих в останній версії застосунку.

Так, ці електронні направлення на ВЛК у Резерв+ містять дату прибуття на медогляд.