Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на сообщение заместителя министра обороны Украины по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Екатерины Черногоренко.

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Новые отсрочки в Резерв+

Во вторник, 25 марта, Екатерина Черногоренко анонсировала новые отсрочки в приложении Резерв+.

Готовим релиз новых отсрочек в Резерв+. Уже завтра,

– говорится в заметке заместителя министра.

Больше деталей чиновница не предоставила.

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Напомним, что в начале марта стало известно, что в приложении Резерв+ появились изменения в электронных направлениях на военно-врачебную комиссию. Однако, указывалось, что это будет касаться именно новых направлений, сгенерированных в последней версии приложения.

Так, эти электронные направления на ВВК в Резерв+ содержат дату прибытия на медосмотр.