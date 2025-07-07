Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на его жену Маргариту Музычко. В субботу, 6 июля, остановилось сердце 31-летнего лучанина Максима Музычки, которого в июне обнаружили в крайне тяжелом состоянии во львовской больнице после мобилизации и отправки на Яворивский полигон.

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Умер мобилизованный волынянин

По ее словам, его сердце остановилось после долгих дней в реанимации.

Макс был настоящим. Тот, кто жил на полную, умел любить, поддерживать, быть рядом. Он был моей опорой, моим домом, моей жизнью, моей вселенной... Все, что произошло, слишком больно, слишком тяжело. И я еще не могу это принять,

– написала она.

Напомним, в июне Максима Музычку в критическом состоянии привезли в больницу во Львове. По словам родных, мужчину задержали в Луцке представители ТЦК, применили к нему газ и без прохождения военно-врачебной комиссии отправили на полигон. В военкомате эти обвинения отрицают.

В полиции в свою очередь заявили, что мужчина получил телесные повреждения, когда выпрыгнул из кузова грузовика при перевозке на полигон. После длительного пребывания в реанимации жизнь Максима спасти не удалось.

Смерть мобилизованного снова вызвала волну обсуждений относительно действий ТЦК, соблюдения процедур при мобилизации и условий, в которых оказываются украинские военнообязанные.