Про це розповідає 24 Канал з посиланням на його дружину Маргариту Музичка. У суботу, 6 липня, зупинилося серце 31-річного лучанина Максима Музички, якого у червні виявили у вкрай важкому стані у львівській лікарні після мобілізації та відправлення на Яворівський полігон.

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Помер мобілізований волинянин

За її словами, його серце зупинилося після довгих днів у реанімації.

Макс був справжнім. Той, хто жив на повну, вмів любити, підтримувати, бути поруч. Він був моєю опорою, моїм домом, моїм життям, моїм всесвітом… Все, що сталося, надто боляче, надто важко. І я ще не можу це прийняти,

– написала вона.

Нагадаємо, у червні Максима Музичку у критичному стані привезли до лікарні у Львові. За словами рідних, чоловіка затримали у Луцьку представники ТЦК, застосували до нього газ і без проходження військово-лікарської комісії відправили на полігон. У військкоматі ці обвинувачення заперечили.

У поліції своєю чергою заявили, що чоловік зазнав тілесних ушкоджень, коли вистрибнув з кузова вантажівки під час перевезення на полігон. Після тривалого перебування у реанімації життя Максима врятувати не вдалося.

Смерть мобілізованого знову викликала хвилю обговорень щодо дій ТЦК, дотримання процедур під час мобілізації та умов, у яких опиняються українські військовозобов’язані.