А для этого, очевидно, что нужна мобилизация. Командир экипажа БПЛА "Кара небесная" Андрей Отченаш в эфире 24 Канала призвал всех, кто еще сомневается или боится, присоединяться к бригаде "Рубеж". Он гарантирует хорошую подготовку.

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О важности мобилизации в Украине

Российские пропагандистские СМИ начали заявлять, что украинские военные не имеют никакого желания воевать. Мол, мобилизация, которую враг еще называет "бусификация", продолжается.

Морально-психологическое состояние бойцов действительно не на высоком уровне. Из-за того, что мы уже измучились. Все-таки 3 год войны. Любой человек, который участвовал бы на любой работе, уже не говорим о войне, за этот период начинал бы "выгорать". А это ребята, которые защищают нашу землю в невероятно опасных ситуациях,

– подчеркнул военный.

Но, опять-таки, Россия тратит около 100 миллионов долларов ежемесячно на пропагандистскую работу: создание различных ИПСО и настроений, в частности, на территории Украины. Среди них – так называемая "бусификация".

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Однако, по словам Андрея Отченаша, нет ни одной страны в мире, где мобилизация проводилась добровольно. На то и она мобилизация, то есть процесс принудительного прохождения военной службы для защиты своего государства.

Если кто-то не понимает причинно-следственных связей, будем объяснять. Но будем обучать бойцов и готовить их. Мы хотим показать, что у нас есть несколько альтернатив – или относительный Мариуполь, но Днепр, Киев, или любой другой город; или будем защищать свой край, защищать свою землю и не допустим таких разрух на территории украинской земли,

– отметил он.

И для этого, конечно, нужен личный состав. Командир экипажа БПЛА приглашает в бригаду всех, кто еще сомневается или боится. Он гарантирует как минимум хорошую подготовку и хороший офицерский состав. "Рубеж" – это бойцы, которые пытаются совершенствоваться и давать положительный результат. Они понимают, что воюют ради нашего будущего и настоящего.