Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на интервью начальника Черкасского ТЦК Олега Тимошенко агентству "18000".

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Кто из женщин может получить повестку в Украине

Так, Олег Тимошенко в ответ на вопрос о повестках женщинам заметил, что говорить о том, что ТЦК их не вручает было бы неправдой.

Повестки женщинам вручают. Но это повестки, в первую очередь направлены на такие действия, как взятие на воинский учет,

– объяснил начальник ТЦК.

Это касается женщин, которые получили медицинскую специальность. Они, согласно закону, должны стать на воинский учет.

Тимошенко рассказал, что в случае, если ТЦК во время проверки предприятий обнаруживает медицинского работника, то выдает распоряжение с повестками, чтобы такие люди пришли и стали на учет.