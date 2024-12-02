Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на інтерв'ю начальника Черкаського ТЦК Олега Тимошенка агенції "18000".

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Хто з жінок може отримати повістку в Україні

Так, Олег Тимошенко у відповідь на питання про повістки жінкам зауважив, що говорити про те, що ТЦК їх не вручає було б неправдою.

Повістки жінкам вручають. Але це повістки, в першу чергу направлені на такі дії, як взяття на військовий облік,

– пояснив начальник ТЦК.

Це стосується жінок, які отримали медичну спеціальність. Вони, згідно з законом, повинні стати на військовий облік.

Тимошенко розповів, що у разі, якщо ТЦК від час перевірки підприємств виявляє медичного працівника, то видає розпорядження з повістками, аби такі люди прийшли і стали на облік