Военнообязанные граждане должны самостоятельно посетить ТЦК и СП. Об этом в эфире телемарафона заявил руководитель службы по связям с общественностью командования Сухопутных войск ВСУ Владимир Фитьо, пишет 24 Канал.

Смотрите также Мобилизация в Украине: кого могут снять с военного учета

В ВСУ отметили, что граждане самостоятельно должны посетить ТЦК и СП

Фитьо напомнил, что в Конституции Украины прописана обязанность защищать свою страну.

Для того чтобы быть готовым выполнять свой долг по защите Украины, необходимо явиться в свои Территориальные центры комплектования и социальной поддержки, и обновить свои учетные данные,

– сказал он.

Спикер пояснил, что если гражданин долгое время не появляется в ТЦК и СП – актуальность информации о его пригодности к военной службе теряется.

Поэтому при посещении ТЦК по месту жительства нужно сразу брать документы, подтверждающие право на отсрочку (в случае наличия такого).

В ВСУ советуют брать с собой медицинские документы, поскольку не исключено, что военнообязанного сразу направят на прохождение ВВК.

Также в ВСУ отмечают, что бывают случаи, когда человек по имеющейся в ТЦК информации считается здоровым, однако у него есть болезнь, о которой он забыл сообщить.

Соответственно, данные должны быть обновлены, чтобы ресурсы, имеющиеся в ТЦК и СП, использовались правильно.

Кто должен явиться в военкомат даже без повестки

Некоторые категории военнообязанных должны явиться в военкомат даже в случае если им не поступала повестка. Речь идет о таких случаях: