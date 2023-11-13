Военнообязанные граждане должны самостоятельно посетить ТЦК и СП. Об этом в эфире телемарафона заявил руководитель службы по связям с общественностью командования Сухопутных войск ВСУ Владимир Фитьо, пишет 24 Канал.
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В ВСУ отметили, что граждане самостоятельно должны посетить ТЦК и СП
Фитьо напомнил, что в Конституции Украины прописана обязанность защищать свою страну.
Для того чтобы быть готовым выполнять свой долг по защите Украины, необходимо явиться в свои Территориальные центры комплектования и социальной поддержки, и обновить свои учетные данные,
– сказал он.
Спикер пояснил, что если гражданин долгое время не появляется в ТЦК и СП – актуальность информации о его пригодности к военной службе теряется.
Поэтому при посещении ТЦК по месту жительства нужно сразу брать документы, подтверждающие право на отсрочку (в случае наличия такого).
В ВСУ советуют брать с собой медицинские документы, поскольку не исключено, что военнообязанного сразу направят на прохождение ВВК.
Также в ВСУ отмечают, что бывают случаи, когда человек по имеющейся в ТЦК информации считается здоровым, однако у него есть болезнь, о которой он забыл сообщить.
Соответственно, данные должны быть обновлены, чтобы ресурсы, имеющиеся в ТЦК и СП, использовались правильно.
Кто должен явиться в военкомат даже без повестки
Некоторые категории военнообязанных должны явиться в военкомат даже в случае если им не поступала повестка. Речь идет о таких случаях:
- для подтверждения наличия отсрочки через образование, если образовательное учреждение не отправляет документы в ТЦК;
- при изменении каких-либо персональных данных, семейного положения, рождения детей – для уточнения данных;
- в случае смены места работы – для уточнения данных;
- в случае смены места жительства – в течение семи дней для взятия на военный учет по новому месту жительства;
- в случае окончания действия постановления ВВК о пригодности к военной службе или в случае серьезных изменений в состоянии здоровья, если постановление ВВК все еще действует;
- для получения соответствующих разрешений при снятии с учета для выезда за границу менее чем на 3 месяца.