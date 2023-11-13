Військовозобов'язані громадяни самостійно повинні відвідати ТЦК та СП. Про це в ефірі телемарафону заявив керівник служби зв'язків із громадськістю командування Сухопутних військ ЗСУ Володимир Фітьо, пише 24 Канал.

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У ЗСУ наголосили, що громадяни самостійно повинні відвідати ТЦК та СП

Фітьо нагадав, що в Конституції України прописаний обов'язок захищати свою країну.

Для того, щоб бути готовим виконувати свій обов'язок із захисту України, необхідно з'явитися до своїх Територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, та оновити свої облікові дані,

– сказав він.

Спікер пояснив, що якщо громадянин довгий час не з'являється до ТЦК та СП – актуальність інформації щодо його придатності до військової служби втрачається.

Тож під час відвідування ТЦК за місцем свого проживання потрібно відразу брати документи, які підтверджують право на відстрочку (у разі наявності такого).

У ЗСУ радять брати із собою медичні документи, оскільки не виключено, що військовозобов'язаного відразу направлять на проходження ВЛК.

Також у ЗСУ зазначають, що бувають випадки, коли людина за наявною у ТЦК інформацією вважається здоровою, проте в неї є хвороба, про яку вона забула повідомити.

Відповідно, дані потрібно оновлювати, щоб ресурси, які є в ТЦК та СП, використовувалися правильно.

Хто повинен з'явитися у військкомат навіть без повістки

Деякі категорії військовозобов'язаних мають з'явитися до військкомату навіть у випадку, якщо їм не надходила повістка. Йдеться про такі випадки: