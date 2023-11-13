Кого і коли саме можуть зняти з військового обліку, розповідає 24 Канал. Зауважимо, що взяття, зняття і виключення з військового обліку регулюється Законом України про "Військовий обов'язок і військову службу".
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Зняття з військового обліку
Відповідно до частини 5 статті 37 Закону, зняттю з військового обліку призовників, військовозобов'язаних та резервістів підлягають громадяни України:
1) з військового обліку призовників (крім СБУ та Служби зовнішньої розвідки України):
- які вибувають в іншу місцевість (адміністративно-територіальну одиницю) України до нового місця проживання;
- які вибувають на строк більше ніж 3 місяці за межі України;
- які взяті згідно з рішеннями комісії з питань приписки або призовної комісії на облік військовозобов'язаних;
- які отримали військові звання офіцерського складу після проходження військової підготовки за програмою підготовки офіцерів запасу;
- які припинили альтернативну (невійськову) службу в разі закінчення строку її проходження або достроково відповідно до Закону України "Про альтернативну (невійськову) службу";
- які виконали обов'язки служби у військовому резерві протягом строків першого та другого контрактів;
2) з військового обліку військовозобов'язаних:
- які вибувають в іншу місцевість (адміністративно-територіальну одиницю) України до нового місця проживання;
- які прийняті на службу до Нацполіції, Служби судової охорони, ДБР, БЕБ, органів і підрозділів цивільного захисту, Державної кримінально-виконавчої служби України;
- які вибули на строк більше ніж 3 місяці за межі України;
- в інших випадках – за рішенням Міноборони, СБУ, Служби зовнішньої розвідки України;
3) з військового обліку резервістів:
- які вибувають в іншу місцевість (адміністративно-територіальну одиницю) України на нове місце проживання;
- які прийняті на службу до Нацполіції, ДБР, податкової міліції, органів і підрозділів цивільного захисту, Державної кримінально-виконавчої служби України;
- які вибули на строк понад 3 місяці за межі України;
- які звільнені зі служби у військовому резерві та не досягли граничного віку перебування в запасі;
- в інших випадках – за рішенням Міноборони, СБУ, Служби зовнішньої розвідки України.