Кого і коли саме можуть зняти з військового обліку, розповідає 24 Канал. Зауважимо, що взяття, зняття і виключення з військового обліку регулюється Законом України про "Військовий обов'язок і військову службу".

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Зняття з військового обліку

Відповідно до частини 5 статті 37 Закону, зняттю з військового обліку призовників, військовозобов'язаних та резервістів підлягають громадяни України:

1) з військового обліку призовників (крім СБУ та Служби зовнішньої розвідки України):

які вибувають в іншу місцевість (адміністративно-територіальну одиницю) України до нового місця проживання;

які вибувають на строк більше ніж 3 місяці за межі України;

які взяті згідно з рішеннями комісії з питань приписки або призовної комісії на облік військовозобов'язаних;

які отримали військові звання офіцерського складу після проходження військової підготовки за програмою підготовки офіцерів запасу;

які припинили альтернативну (невійськову) службу в разі закінчення строку її проходження або достроково відповідно до Закону України "Про альтернативну (невійськову) службу";

які виконали обов'язки служби у військовому резерві протягом строків першого та другого контрактів;

2) з військового обліку військовозобов'язаних:

які вибувають в іншу місцевість (адміністративно-територіальну одиницю) України до нового місця проживання;

які прийняті на службу до Нацполіції, Служби судової охорони, ДБР, БЕБ, органів і підрозділів цивільного захисту, Державної кримінально-виконавчої служби України;

які вибули на строк більше ніж 3 місяці за межі України;

в інших випадках – за рішенням Міноборони, СБУ, Служби зовнішньої розвідки України;

3) з військового обліку резервістів:

які вибувають в іншу місцевість (адміністративно-територіальну одиницю) України на нове місце проживання;

які прийняті на службу до Нацполіції, ДБР, податкової міліції, органів і підрозділів цивільного захисту, Державної кримінально-виконавчої служби України;

які вибули на строк понад 3 місяці за межі України;

які звільнені зі служби у військовому резерві та не досягли граничного віку перебування в запасі;

в інших випадках – за рішенням Міноборони, СБУ, Служби зовнішньої розвідки України.

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