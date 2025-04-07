Нарушение правил воинского учета включает непостановку на воинский учет, несвоевременное обновление данных, уклонение от медицинских осмотров или военной службы, передает 24 Канал.

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За что ТЦК могут объявить в розыск

Призывников, военнообязанных и резервистов могут объявить в розыск в случае несоблюдения установленных для них законодательством обязанностей. Среди них:

1) находиться на воинском учете: по задекларированному (зарегистрированному) месту жительства и по месту работы (учебы).

2) прибывать по вызову ТЦК, органов СБУ, соответствующих подразделений разведывательных органов на сборные пункты, призывные участки, ТЦК, органов СБУ, соответствующих подразделений разведывательных органов в сроки, указанные в полученных ими документах (мобилизационных распоряжениях, повестках, распоряжениях);

3) проходить медицинский осмотр и лечение в учреждениях здравоохранения согласно решениям комиссий по вопросам постановки на воинский учет, направление для прохождения базовой военной службы или ВВК ТЦК, учреждений здравоохранения СБУ, а в разведывательных органах – по решению руководителей соответствующих подразделений или ВВК разведывательных органов;

4) проходить подготовку к военной службе, военную службу и выполнять воинский долг в запасе, проходить службу в военном резерве;

5) лично в семидневный срок со дня прибытия к новому месту жительства прибывать с паспортом гражданина Украины и военно-учетными документами в соответствующий ТЦК (органа СБУ, соответствующего подразделения разведывательного органа), который организует и ведет воинский учет на территории соответствующей административно-территориальной единицы, для постановки на воинский учет;

6) в случае изменения персональных данных, сообщать о таких изменениях в семидневный срок через электронный кабинет призывника, военнообязанного, резервиста или лично путем прибытия ТЦК (для военнообязанных и резервистов СБУ или разведывательных органов - в соответствующий орган СБУ или разведывательного органа Украины);

7) немедленно сообщать ТЦК, органам СБУ, соответствующим подразделениям разведывательных органов по месту воинского учета о потере военно-учетного документа;

8) сверять не реже одного раза в 5 лет собственные персональные данные с учетными данными ТЦК, органов СБУ, соответствующих подразделений разведывательных органов;

9) подавать ежегодно до 1 октября в ТЦК документы, подтверждающие право граждан на отсрочку от призыва на базовую военную службу;

10) в случае оставления своего места жительства стать в семидневный срок с даты постановки на учет внутренне перемещенного лица на воинский учет в ТЦК по месту пребывания на учете внутренне перемещенного лица;

11) иметь при себе военно-учетный документ вместе с документом, удостоверяющий личность, и предъявлять их по требованию уполномоченного представителя ТЦК или полицейского, а также представителя Госпогранслужбы в пограничной полосе.

За нарушение правил воинского учета и законодательства о мобилизации наступает административная или уголовная ответственность.