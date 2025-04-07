Порушення правил військового обліку включає непостановку на військовий облік, несвоєчасне оновлення даних, ухилення від медичних оглядів чи військової служби, передає 24 Канал.

Дивіться також Як самостійно знятися з розшуку ТЦК: юристи дали алгоритм дій

За що ТЦК можуть оголосити у розшук

Призовників, військовозобов'язаних і резервістів можуть оголосити у розшук у разі недотримання встановлених для них законодавством обов'язків. Серед них:

1) перебувати на військовому обліку: за задекларованим (зареєстрованим) місцем проживання та за місцем роботи (навчання).

2) прибувати за викликом ТЦК, органів СБУ, відповідних підрозділів розвідувальних органів на збірні пункти, призовні дільниці, ТЦК, органів СБУ, відповідних підрозділів розвідувальних органів у строки, зазначені в отриманих ними документах (мобілізаційних розпорядженнях, повістках, розпорядженнях);

3) проходити медичний огляд та лікування в закладах охорони здоров'я згідно з рішеннями комісій з питань взяття на військовий облік, направлення для проходження базової військової служби або ВЛК ТЦК, закладів охорони здоров’я СБУ, а у розвідувальних органах – за рішенням керівників відповідних підрозділів або ВЛК розвідувальних органів;

4) проходити підготовку до військової служби, військову службу і виконувати військовий обов’язок у запасі, проходити службу у військовому резерві;

5) особисто в семиденний строк з дня прибуття до нового місця проживання прибувати із паспортом громадянина України і військово-обліковими документами до відповідного ТЦК (органу СБУ, відповідного підрозділу розвідувального органу), який організовує та веде військовий облік на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці, для взяття на військовий облік;

6) у випадку зміни персональних даних, повідомляти про такі зміни в семиденний строк через електронний кабінет призовника, військовозобов'язаного, резервіста або особисто шляхом прибуття ТЦК (для військовозобов'язаних та резервістів СБУ чи розвідувальних органів — до відповідного органу СБУ чи розвідувального органу України);

7) негайно повідомляти ТЦК, органам СБУ, відповідним підрозділам розвідувальних органів за місцем військового обліку про втрату військово-облікового документа;

8) звіряти не рідше одного разу на 5 років власні персональні дані з обліковими даними ТЦК, органів СБУ, відповідних підрозділів розвідувальних органів;

9) подавати щороку до 1 жовтня до ТЦК документи, що підтверджують право громадян на відстрочку від призову на базову військову службу;

10) у разі залишення свого місця проживання стати в семиденний строк з дати взяття на облік внутрішньо переміщеної особи на військовий облік у ТЦК за місцем перебування на обліку внутрішньо переміщеної особи;

11) мати при собі військово-обліковий документ разом з документом, що посвідчує особу, та пред'являти їх за вимогою уповноваженого представника ТЦК або поліцейського, а також представника Держприкордонслужби у прикордонній смузі.

За порушення правил військового обліку та законодавства про мобілізацію настає адміністративна або кримінальна відповідальність.