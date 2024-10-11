Впрочем, член парламентского комитета по вопросам национальной безопасности Федор Вениславский объяснил два случая при которых данную категорию все же могут призвать в армию.

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По возрастным показателям, состоянию здоровья и физической подготовке мужчины старше 50 лет неспособны выполнять боевые задачи. Поэтому есть понимание у Генштаба, что мобилизовать их нет смысла,

– объяснил Вениславский.

Мобилизация мужчин в возрасте 50+

В то же время мобилизовать мужчин старше 50 лет могут в двух случаях:

если есть дефицитная военно-учетная специальность, в которой есть потребность;

если речь идет о тыловых подразделениях, как пример, поваров, ремонтников.

Впрочем, все это является ограниченным количеством людей, в связи с чем сегодня граждан от 50 до 60 лет мобилизуют очень редко. Каких-то законодательных изменений в этом вопросе не было.