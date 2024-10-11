Втім, член парламентського комітету з питань національної безпеки Федір Веніславський пояснив два випадки за яких дану категорію все ж можуть призвати до армії.

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За віковими показниками, станом здоров'я та фізичною підготовкою чоловіки старше 50 років нездатні виконувати бойові завдання. Тому є розуміння у Генштабу, що мобілізувати їх немає сенсу,

– пояснив Веніславський.

Мобілізація чоловіків віком 50+

Водночас мобілізувати чоловіків старше 50 років можуть у двох випадках:

якщо є дефіцитна військово-облікова спеціальність, щодо якої є потреба;

якщо йдеться про тилові підрозділи, як приклад, кухарів, ремонтників.

Втім, усе це є обмеженою кількістю людей, у зв'язку з чим сьогодні громадян від 50 до 60 років мобілізують дуже рідко. Якихось законодавчих змін у цьому питанні не було.