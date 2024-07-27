Учтем, за необновление данных предусмотрены штрафы в размере от 17 000 до 25 500 гривен для граждан и от 34 000 до 59 000 гривен для должностных и юридических лиц. Отказ от уплаты штрафов может привести к аресту имущества должника.

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Кого мобилизуют в ВСУ

В первую очередь это будет зависеть от тех военно-учетных специальностей, которые имеют военнообязанные, и запросов на определенное количество тех специалистов военным руководством. То есть эта вертикаль ТЦК, командование Сухопутных войск, Генштаб, будет работать в соответствии со своей структурой,

– пояснил спикер Министерства обороны Дмитрий Лазуткин.

По его слова, эти запросы могут меняться в зависимости от того, какое оружие поступает в Украину, какая ситуация на линии боевого соприкосновения. В этом вопросе нет четких критериев, которые раз и навсегда установлены. Он отметил, что это будет зависеть от очень многих факторов.

К слову, ранее в Минобороны объясняли, что потребности ВСУ в личном составе значительно меньше, чем количество людей, которые уточнили данные, а потому призовут не всех.