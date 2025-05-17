Игнорирование этих требований может привести к административному штрафу или даже уголовной ответственности, передает 24 Канал.
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Какие обязанности ВПЛ по военному учету во время мобилизации
Военнообязанные граждане, включая внутренне перемещенными лицами, должны придерживаться установленных норм воинского учета, определенных в частности Постановлением № 1487.
Во время мобилизации или в период военного положения они обязаны:
- быть зарегистрированным для прохождения военной службы;
- обратиться в ТЦК после получения повестки;
- пройдите военно-врачебную комиссию (ВВК) в установленные сроки;
- если вы меняете место жительства, зарегистрируйтесь в новом военкомате в течение 7 дней;
- обновите свои данные воинского учета;
- носите с собой военный билет и предъявляйте его по требованию уполномоченных лиц;
- обратитесь в ТЦК о потере или уничтожении военного билета.
Лица, которые прибыли с временно оккупированных территорий, могут стать на воинский учет после получения статуса внутренне перемещенного лица. После этого их данные вносятся в военный реестр в районных или городских ТЦК и СП. Для этого необходимо предоставить соответствующие документы.
Такие граждане обязаны сообщать об изменении места жительства структурное подразделение по вопросам социальной защиты населения районных, районных в городе Киеве государственных администраций, исполнительных органов городских, районных в городах (в случае образования) советов по новому месту жительства в течение 10 дней со дня прибытия к новому месту жительства.
В случае добровольного возвращения к покинутому постоянному месту жительства, они должны сообщить об этом структурное подразделение по вопросам социальной защиты населения районных, районных в городе Киеве государственных администраций, исполнительных органов городских, районных в городах (в случае образования) советов по месту получения справки не позднее чем за 3 дня до дня отъезда.
Самые распространенные нарушения правил воинского учета ВПЛ
Если военнообязанный не выполняет установленные правила воинского учета, в его личном кабинете в приложении Резерв+ может появиться отметка "Нарушение правил воинского учета".
Это свидетельствует о том, что территориальный центр комплектования подал заявление в полицию с целью розыска гражданина и административного задержания для дальнейшей доставки в ТЦК. Причиной такого шага является несоответствие поведения гражданина установленным требованиям.
Самыми распространенными нарушениями являются:
- несвоевременное обновление данных;
- неявка по вызову для уточнения сведений, прохождения военно-квалификационного экзамена или в случае мобилизации.
В то же время стоит отметить, что иногда эта отметка может появиться ошибочно. В таком случае рекомендуется перезапустить приложение. Если проблема не исчезает, следует обратиться в ТЦК для выяснения ситуации.
Каким может быть штраф за нарушение воинского учета
Призывники, военнообязанные и резервисты, которые нарушают правила воинского учета или законодательство об обороне, мобилизационной подготовке и мобилизации, а также те, кто небрежно хранит военно-учетные документы, что привело к их потере, несут административную ответственность в соответствии с Кодексом Украины об административных правонарушениях.
Записка о нарушении правил воинского учета может иметь серьезные последствия, поскольку свидетельствует о невыполнении требований закона, что может привести к таким правовым последствиям:
Административная ответственность. Согласно статьям 210 и 210-1 Кодекса Украины, нарушение правил воинского учета влечет за собой наложение штрафа, размер которого зависит от характера нарушения и может варьироваться от нескольких тысяч гривен.
Штрафы за нарушение правил воинского учета составляют:
- в мирное время – от 3 400 до 5 100 гривен;
- повторно в течение года – от 5 100 до 8 500 гривен;
- в особый период – от 17 000 до 25 500 гривен.
В то же время за нарушение оборонно-мобилизационного законодательства предусмотрены следующие штрафы:
- в мирное время от 5 100 до 8 500 гривен для граждан;
- от 17 000 до 25 500 гривен для должностных и юридических лиц.
Уголовная ответственность. В случае систематических нарушений правил воинского учета или уклонения от военной службы может быть возбуждено уголовное дело.