Ігнорування цих вимог може призвести до адміністративного штрафу або навіть кримінальної відповідальності, передає 24 Канал.

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Які є обов'язки ВПО щодо військового обліку під час мобілізації

Військовозобов’язані громадяни, включно з внутрішньо переміщеними особами, повинні дотримуватися встановлених норм військового обліку, визначених зокрема Постановою № 1487.

Під час мобілізації або у період воєнного стану вони зобов'язані:

бути зареєстрованим для проходження військової служби;

зверніться до ТЦК після отримання повістки;

пройдіть військово-лікарську комісію (ВЛК) у встановлені терміни;

якщо ви змінюєте місце проживання, зареєструйтесь у новому військкоматі протягом 7 днів;

оновіть свої дані військового обліку;

носіть із собою військовий квиток та пред’являйте його на вимогу уповноважених осіб;

зверніться до ТЦК про втрату або знищення військового квитка.

Особи, які прибули з тимчасово окупованих територій, можуть стати на військовий облік після отримання статусу внутрішньо переміщеної особи. Після цього їх дані вносяться до військового реєстру в районних або міських ТЦК та СП. Для цього необхідно надати відповідні документи.

Такі громадяни зобов’язані повідомляти про зміну місця проживання структурний підрозділ з питань соціального захисту населення районних, районних у місті Києві державних адміністрацій, виконавчих органів міських, районних у містах (у разі утворення) рад за новим місцем проживання протягом 10 днів з дня прибуття до нового місця проживання.

У разі добровільного повернення до покинутого постійного місця проживання, вони мають повідомити про це структурний підрозділ з питань соціального захисту населення районних, районних у місті Києві державних адміністрацій, виконавчих органів міських, районних у містах (у разі утворення) рад за місцем отримання довідки не пізніше як за 3 дні до дня від'їзду.

Найпоширеніші порушення правил військового обліку ВПО

Якщо військовозобов’язаний не виконує встановлені правила військового обліку, у його особистому кабінеті в додатку Резерв+ може з’явитися позначка "Порушення правил військового обліку".

Це свідчить про те, що територіальний центр комплектування подав заяву до поліції з метою розшуку громадянина та адміністративного затримання для подальшої доставки до ТЦК. Причиною такого кроку є невідповідність поведінки громадянина встановленим вимогам.

Найпоширенішими порушеннями є:

несвоєчасне оновлення даних;

неявка за викликом для уточнення відомостей, проходження військово-кваліфікаційного іспиту чи у разі мобілізації.

Водночас варто зазначити, що іноді ця позначка може з’явитися помилково. У такому випадку рекомендується перезапустити застосунок. Якщо проблема не зникає, слід звернутися до ТЦК для з’ясування ситуації.

Яким може бути штраф за порушення військового обліку

Призовники, військовозобов’язані та резервісти, які порушують правила військового обліку або законодавство про оборони, мобілізаційну підготовку та мобілізацію, а також ті, хто недбало зберігає військово-облікові документи, що призвело до їх втрати, несуть адміністративну відповідальність відповідно до Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Записка про порушення правил військового обліку може мати серйозні наслідки, оскільки свідчить про невиконання вимог закону, що може призвести до таких правових наслідків:

Адміністративна відповідальність. Згідно зі статтями 210 та 210-1 Кодексу України, порушення правил військового обліку тягне за собою накладення штрафу, розмір якого залежить від характеру порушення і може варіюватися від кількох тисяч гривень.

Штрафи за порушення правил військового обліку становлять:

у мирний час – від 3 400 до 5 100 гривень;

повторно протягом року – від 5 100 до 8 500 гривень;

в особливий період – від 17 000 до 25 500 гривень.

Водночас за порушення оборонно-мобілізаційного законодавства передбачені наступні штрафи:

у мирний час від 5 100 до 8 500 гривень для громадян;

від 17 000 до 25 500 гривень для посадових та юридичних осіб.

Кримінальна відповідальність. У разі систематичних порушень правил військового обліку або ухилення від військової служби може бути порушено кримінальну справу.