Про це 24 Канал повідомляє з посиланням на адвокатку Бюро Романа Сацика Марію Ганіну, яку цитує "РБК-Україна".

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Як отримати знижку на оплату штрафу за порушення військового обліку

Воєнний стан і загальна мобілізація в Україні тривають. Тому чоловіки отримують повістки на уточнення даних в ТЦК і СП. За її ігнорування та неявку в ТЦК передбачено штраф від 17 000 до 25 500 гривень.

Однак адвокатка розповіла, що за умови добровільного визнання провини в порушенні правил військового обліку може діяти знижка. Це можливо лише до винесення відповідної постанови на людину. Щоб сплатити 50% суми штрафу замість 100% треба подати відповідну заяву.

Якщо ж постанова вже винесена – сплачувати доведеться повну суму. Ба більше, якщо не оплатити штраф протягом 15 днів із моменту вручення постанови, його сума подвоюється,

– зазначає пані Марія.

Як подати заяву для отримання знижки

Для того, щоб звернутися щодо знижки на оплату штрафу, потрібно особисто прийти до ТЦК і СП. Із літа така послуга має запрацювати в застосунку Резерв+, що значно спрощуватиме процедуру.

Після подачі заяви, людина сплатить лише 50% штрафу, щойно це стане технічно можливим.

Варто зазначити, що подання такої заяви є добровільним. Але лише з наявною заявою людина може сплатити неповну вартість. Адже це єдина законна підстава для цього. Право на знижку дає лише попереднє визнання провини.

Нагадаємо, працівники ТЦК і СП можуть оштрафувати військовозобов'язаного не лише за порушення правил військового обліку, а й за порушення мобілізаційного законодавства та псування або втрату військово-облікових документів.