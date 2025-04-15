Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Міністерство оборони України.

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Як сплатити штраф зі знижкою

Вже цього літа українці зможуть сплатити штраф за порушення військового обліку з 50% знижкою. До того ж для громадян, які вже проходять військову службу, але досі мають такий штраф, передбачено повне звільнення від його сплати.

Це стало можливим завдяки Закону №4316-IX від 13 березня 2025 року, який підписав Володимир Зеленський. Закон вносить відповідні зміни до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо добровільного погашення штрафів.

В Міноборони пояснили, що процедура онлайн-сплати виглядатиме так:

користувач подає заяву в Резерв+ про визнання порушення

у застосунку Резерв+ надходить постанова про адміністративне правопорушення;

сплата штрафу здійснюється за реквізитами в застосунку з автоматичним підтвердженням виконання постанови.

Наш обов'язок як держави – допомагати громадянам у будь-яких питаннях. Завдяки закону, який підписав Президент, ми зробимо сплату штрафу швидкою та зручною у застосунку Резерв+,

– підкреслила заступниця міністра оборони України з питань цифровізації Катерина Черногоренко.

Варто зазначити, що сервіс матиме часові обмеження. Після подання заяви про порушення у Резерв+ та винесення постанови громадянин матиме 20 днів для сплати штрафу із 50% знижкою.