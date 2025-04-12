Електронні направлення віднедавна містять конкретну дату прибуття, розповідає 24 Канал.

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Що буде, якщо не прийти на ВЛК по направленню

Так, якщо військовозобов'язаний сам бажає пройти ВЛК, але не з’явився, направлення в Резерв+ залишається актуальним протягом 15 днів від призначеної дати огляду. Після цього потрібно заново сформувати – і в Резерв+ надійде направлення з тими ж, або оновленними данними.

Однак зовсім інша ситуація, якщо військовозобов'язаний отримав повістку на проходження ВЛК. Якщо чоловік подав запит у Резерв+, отримав електронне направлення та не з’явився протягом 14 днів від призначеної дати огляду, то це трактуватиметься як порушення правил обліку.За це передбачена адміністративна відповідальність, тобто штраф.

До речі, раніше в Міноборони розповіли, як діяти, якщо відмовляються прийняти електронне направлення на ВЛК. Там наголошують, що потрібно одразу повідомляти про подібні випадки Міністерство оборони, адже це є порушенням законодавства.