Электронные направления с недавних пор содержат конкретную дату прибытия, рассказывает 24 Канал.

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Что будет, если не прийти на ВВК по направлению

Так, если военнообязанный сам желает пройти ВВК, но не явился, направление в Резерв+ остается актуальным в течение 15 дней от назначенной даты осмотра. После этого нужно заново сформировать – и в Резерв+ поступит направление с теми же, или обновленными данными.

Однако совсем другая ситуация, если военнообязанный получил повестку на прохождение ВВК. Если человек подал запрос в Резерв+, получил электронное направление и не появился в течение 14 дней от назначенной даты осмотра, то это будет трактоваться как нарушение правил учета. за это предусмотрена административная ответственность, то есть штраф.

Кстати, ранее в Минобороны рассказали, как действовать, если отказываются принять электронное направление на ВВК. Там отмечают, что нужно сразу сообщать о подобных случаях Министерство обороны, ведь это является нарушением законодательства.