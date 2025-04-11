Проте трапляються випадки, коли інституції відмовляються приймати його. Що робити в такому разі – повідомляє 24 Канал з посиланням на коментар заступниці міністра оборони з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій та цифровізації Катерини Черногоренко в ефірі телемарафону.

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Що в Міноборони кажуть про електронні направлення на ВЛК

За даними заступниці міністра оборони, загалом електронні направлення згенерували вже понад 40 тисяч громадян.

Це достатньо швидкий темп розгортання цього функціоналу. Ми дуже тішимося, що наші сервіси в "Резерв+" є дуже популярними. Наприклад, кожна третя відстрочка в Україні отримується через "Резерв+",

– каже Черногоренко.

Вона пояснює, що для того, аби уникнути ситуацій, коли на місцях інституції відмовляють в прийнятті електронного документа, потрібно одразу повідомляти про подібні випадки Міністерство оборони.

За її словами, це є порушенням законодавства й абсолютно правомірно прийняти електронне направлення, яке згенероване в "Резерв+".

Черногоренко зазначає, що з цим направленням громадянин повинен вирушити до медзакладу, де буде проходити медкомісію. Вона додає, що з 1 квітня цифрова команда Міністерства оборони повністю реформувала систему обліку постанов про придатність та непридатність громадян до служби й тепер вони формуються лише цифровим шляхом.

Завдяки цьому більше не потрібно ходити до ТЦК, щоб вносити результати проходження своєї комісії. Вони автоматично будуть надіслані до реєстру та відображатимуться в "Резерв+".

До слова, раніше в Міноборони розповіли, що військовозобов'язані можуть проходити ВЛК у будь-якій лікарні. Там вважають, що це нововведення знизить рівень корупції та зробить сервіс зручнішим для громадян.