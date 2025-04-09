Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Міністерство оборони України.
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Які терміни повторного проходження ВЛК
У Міноборони нагадали, що до 5 червня всім обмежено придатним потрібно повторно пройти ВЛК
Це обовʼязок для тих, хто до 4 травня 2024 року отримав рішення про обмежену придатність до військової служби,
– зазначають там.
Як повторно пройти ВЛК:
- Отримайте направлення на ВЛК через застосунок Резерв+ або особисто у ТЦК та СП.
- Пройдіть комісію у медзакладі.
- Отримайте нове рішення: придатний або непридатний.
Крайній термін – 5 червня 2025 року включно. "Не зволікайте – процедура обов’язкова за законом", – наголошують у міністерстві.
До речі, раніше ми розповідали, хто не підлягає мобілізації за станом здоров'я. Однак зверніть увагу, що тимчасову непридатність до військової служби визначають на 6 – 12 місяців, а після потрібно пройти повторну ВЛК.