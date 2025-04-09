Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Министерство обороны Украины.
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Какие сроки повторного прохождения ВВК
В Минобороны напомнили, что до 5 июня всем ограниченно годным нужно повторно пройти ВВК
Это обязанность для тех, кто до 4 мая 2024 года получил решение об ограниченной годности к военной службе,
– отмечают там.
Как повторно пройти ВВК:
- Получите направление на ВВК через приложение Резерв+ или лично в ТЦК и СП.
- Пройдите комиссию в медучреждении.
- Получите новое решение: пригоден или непригоден.
Крайний срок – 5 июня 2025 года включительно. "Не медлите – процедура обязательна по закону", – отмечают в министерстве.
Кстати, ранее мы рассказывали, кто не подлежит мобилизации по состоянию здоровья. Однако обратите внимание, что временную непригодность к военной службе определяют на 6 – 12 месяцев, а после нужно пройти повторную ВВК.