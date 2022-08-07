Какие документы должна иметь с собой женщина, которая впервые становится на учет

Принудительной мобилизации женщин не планируют, впрочем, на воинский учет они начинают уже становиться сами. Делают это добровольно.

Какие документы нужны женщине, чтобы впервые стать на учет

С 1 октября 2022 года в Украине заработает процесс мобилизации женщин. Кого будут призывать к службе в первую очередь пока неизвестно, но встать на учет они уже могут. Полковник Руслан Тригуб, возглавляющий Дарницкий ТЦК в Киеве, рассказал, какие документы нужны для этого.

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По его словам, женщины становиться на учет приходят уже, по желанию пишут заявление. Тогда их ставят на воинский учет.

Женщины становятся на военный учет не только с 1 октября. До этого состояли на учете те, кто имел учетную специальность: врачи, медсестры, ряд других военных специальностей. Так что были редкие случаи, когда призывали женщин,

– добавил он.

Женщина, которая имеет целью стать на воинский учет, должна принести с собой:

паспорт

идентификационный код

фотокарточки 3х4

диплом об образовании

Женщина, как и мужчины, проходит медицинскую комиссию, только добавляется женский врач. Тригуб отметил, что все медицинские осмотры, анализы, флюорографию и кардиограмму делать следует по месту жительства. Также, если есть недостатки здоровья, нужно предоставить свои медицинские документы.

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