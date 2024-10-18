Об этом заявил народный депутат, член комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Александр Федиенко.

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Может ли Украина прибегнуть к мобилизации женщин

Александр Федиенко прокомментировал слова Валерия Залужного, который сказал, что Украина может прибегнуть к мобилизации женщин, если будет необходимость. По его мнению, выступление Залужного имело "нотки сарказма" к европейцам.

Залужный адресовал слова союзникам, что в нашем государстве "заканчиваются военнослужащие, которые защищают не только территорию Украины, но и территорию всего европейского сообщества".

Этого (вопроса мобилизации женщин, – 24 Канал) даже нет на обсуждении. Я надеюсь, до этого не дойдет. Надеюсь, что европейское сообщество, наши партнеры, достаточно быстро начнут двигаться в направлении того, о чем они декларировали в начале войны по поддержке Украины,

– пояснил Федиенко.

Однако стоит помнить, что сейчас немалое количество женщин служит на различных должностях в ВСУ.

Речь идет о том, если военнообязанная защитница может выполнять боевые задачи и имеет на это соответствующие физические и другие полномочия, то конечно, пусть выполняет. Но надо усиливать в "гражданских" профессиях, которые есть и в армии, в ВСУ. Это медики, бухгалтера, связисты, делопроизводители, потому что бумажную армию никто никуда не дел..

– добавил нардеп.

По его словам, сейчас закрывается много предприятий в бизнесе. Таким образом бухгалтер в воинской части, не на передовой, будет получать большую заработную плату, а чем в экономическом секторе.

"Мы не говорим, что женщинам придется бегать по окопам с автоматами. Мы говорим о женщинах-военнообязанных, которые идут по собственному желанию", – подытожил Александр Федиенко.