Про це заявив народний депутат, член комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Олександр Федієнко.

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Чи може Україна вдатися до мобілізації жінок

Олександр Федієнко прокоментував слова Валерія Залужного, який сказав, що Україна може вдатися до мобілізації жінок, якщо буде потреба. На його думку, виступ Залужного мав "нотки сарказму" до європейців.

Залужний адресував слова союзникам, що в нашій державі "закінчуються військовослужбовці, які захищають не тільки територію України, а й територію всього європейського співтовариства".

Цього (питання мобілізації жінок, – 24 Канал) навіть немає на обговоренні. Я сподіваюсь, до цього не дійде. Сподіваюся, що європейське співтовариство, наші партнери, достатньо швидко почнуть рухатись у напрямку того, про що вони декларували на початку війни щодо підтримки України,

– пояснив Федієнко.

Однак варто пам'ятати, що зараз чимала кількість жінок служить на різних посадах в ЗСУ.

Йдеться про те, якщо військовозобов'язана захисниця може виконувати бойові завдання і має на це відповідні фізичні та інші повноваження, то звісно, хай виконує. Але треба підсилювати в "цивільних" професіях, які є і в армії, в ЗСУ. Це медики, бухгалтера, зв'язківці, діловоди, бо паперову армію ніхто нікуди не подів…

– додав нардеп.

За його словами, зараз зачиняється багато підприємств в бізнесі. Таким чином бухгалтер у військовій частині, що не на передовій, буде отримувати більшу заробітну плату, а ніж в економічному секторі.

"Ми не кажемо, що жінкам доведеться бігати по окопах з автоматами. Ми кажемо про жінок-військовозобов'язаних, які йдуть за власним бажанням", – підсумував Олександр Федієнко.