Информационная волна по мобилизации женщин в Украине в армию развернулась после того, как Кабмин внес в Верховную Раду законопроект об изменениях в мобилизационном процессе. Действительно ли с принятием этого проекта украинские женщины должны будут уйти на фронт – читайте в материале 24 Канала.

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Что говорится о мобилизации женщин в новом законопроекте

В новом законопроекте об изменениях мобилизации на 22 – 23 странице указано, что женщины, которые пригодны к прохождению военной службы по состоянию здоровья и возрасту и окончили учреждения профессионального (профессионально-технического), профессионального высшего или высшего образования и получили медицинскую или фармацевтическую специальность, подлежат взятию на военный учет военнообязанных.

Кроме того, в инициативе указано, что женщины, имеющие специальность и/или профессию, родственную соответствующей военно-учетной специальности, определенной в перечне, утвержденном Министерством обороны Украины, и пригодные к прохождению военной службы по состоянию здоровья и возрасту берутся на военный учет военнообязанных по их желанию.

В то же время в законопроекте четко прописано, что женщины, не состоящие на военном учете и решившие поступить на военную службу по контракту, заключают контракт о прохождении военной службы по контракту. Это делается только по собственному желанию женщины.

Что говорится в новом законопроекте о мобилизации женщин / Документ проекта закона

То есть об общей мобилизации украинских женщин в новом законопроекте речь не идет. Поэтому нарратив, что все женщины в Украине должны вставать на военный учет и их обязательно будут отправлять на фронт – только фейк и эхо российской пропаганды.

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